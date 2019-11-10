с чего всё началось

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Футбол Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром» У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).

Экономика Почти 20 тысяч рублей. Пенсионерам предлагают доплаты к пенсии Одну из двух основных доплат к пенсии предлагают оформить пенсионерам, проживающим в Москве по месту жительства или пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Mos.ru.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Здоровье Первые симптомы проблем с щитовидной железой у женщин назвали врачи Об основных признаках и симптомах заболевания щитовидной железы у женщин проинформировал врач-эндокринолог из США Дипак Чопра.

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Транспорт За первые двое суток продано более 10 тыс. билетов на поезда в Крым В первые сутки было продано более 5 тыс. билетов, самыми активными покупателями стали жители Москвы и Подмосковья.

Единоборства Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Политика Посол Украины отреагировал на задержание в Польше националиста Мазура Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что киевские власти собираются потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу правоохранительных органов РФ.

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Политика Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России Решение Международного суда ООН позволит Украине и Европе продолжать обвинять Россию во многих преступлениях.

Наука Роботов с коллективным разумом M-Block 2.0 показали на видео В Массачусетском технологическом институте создали микророботов M-Block 2.0, которые обладают «коллективным разумом»: они способны собирать различные фигуры, взаимодействуя друг с другом, сообщает Naked-Science.

Политика Галкин заявил о цензуре на российском телевидении Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура.

Происшествия Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.

Армия и оружие Министр обороны Украины оценил ход разведения сил у Петровского Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».

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Армия и оружие RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.

Теннис Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.

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