с чего всё началось

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Политика Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Политика Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента и рассказал, почему его задержали.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Футбол Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз Бывшая звезда сборной Югославии Малинка Пантич высказался о конкурентоспособности российских клубов в европейских турнирах.

Наука В РАН рассказали о реакции иностранных коллег на дело ФИАНа В чем абсурдность предъявленных обвинений и какой урон уже нанесло дело ФИАН отечественной науке, рассказал член-корреспондент РАН, замдиректора Института прикладной физики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ефим Хазанов.

Происшествия Врачи не делают прогнозов. В Киеве ветерана «АТО» до полусмерти избил его пасынок В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Автопроизводители продолжают поднимать цены на свою продукцию несмотря на общее падение спроса на новые машины.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Происшествия На Макаровском мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела В Екатеринбурге на Макаровском мосту сегодня утром, 11 ноября, местные жители нашли мешок в форме человеческого тела, подвешенный на веревке.

Теннис Тим обыграл Федерера в двух сетах на старте Итогового турнира ATP Пятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP.

Общество В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.

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Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Политика Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".

Общество В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.

Фигурное катание Загитова рассказала о намерении открыть японский ресторан Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в будущем хочет заняться ресторанным бизнесом.

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Здоровье Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых болезнях Хотя свекла и считается очень полезным овощем, при некоторых болезнях от ее употребления лучше отказаться.