с чего всё началось

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Политика Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах В свою очередь 70,9% жителей ЛДНР выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Гаджеты Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11 Сегодня авторитетный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) назвал характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11.

Происшествия Найденный с отрубленными женскими руками историк СПбГУ задержан В рюкзаке профессора оказались две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет.

Гаджеты Что стоить купить на главной распродаже года на AliExpress Самая главная распродажа года на AliExpress уже совсем рядом. В этот понедельник, в 11:00, цены рухнут.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек "В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Футбол Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.

Шоу-бизнес Лолита несколько лет знала о любовнице мужа и выполняла все её капризы Оказывается Лолита много лет знала о существовании любовницы и даже тратила на неё свои деньги.

Технологии России предрекли мировое превосходство из-за глобального потепления Эксперты уверены, что глобальное потепление вызовет массу изменений в мировой торговле.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.