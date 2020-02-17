с чего всё началось

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.

Политика В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.

Общество У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Экономика ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

Происшествия В Омске мужчина на спор обезглавил человека Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.

Происшествия Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.

Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.

Общество Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

Происшествия В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.

Политика Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Актриса и телеведущая, бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне. Об этом сообщил CNN со ссылкой на ее адвоката.

Технологии В РФ появился новый метод воровства персональных данных Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.

Экономика Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля» Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.

Общество Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.

Политика В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии «Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Армия и оружие Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Армия и оружие Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.

Происшествия СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.

Экономика ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.