Политика

ИзвестияИзвестияThe Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times
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Коммерсантъвчера в 20:50

Подробнее о событии

Военный эксперт оценил заявление ирландских спецслужб о российских разведчиках

Телеканал 360°05:13

Генерал ФСБ усомнился в разведчиках ГРУ у берегов Ирландии

Lenta.ru05:11

В Ирландии заявили об активности российской разведки у берегов страны

URA.Ruвчера в 23:59

Генерал ФСБ раскритиковал заявление британских СМИ о «разведчиках ГРУ» в Ирландии

Газета.Ru03:55

Times заявила об активности российских разведгрупп в Ирландии

РИА Новости03:44

The Times рассказала о работе российских разведчиков у берегов Ирландии

Коммерсантъвчера в 20:50

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

РБКвчера в 19:54
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Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Политика

Лукашенко заявил о «шквале критики» со стороны России

Александр Лукашенко пожаловался на "шквал критики" с Российской стороны.
Деловое.ТВ 04:52
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Общество

Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
REGNUM 00:32
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Политика

Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи

Sputnik Литва 00:40
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 04:01
Кино

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Культуромания 05:27
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Что происходит вчера в 01:58
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Актриса и телеведущая, бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне. Об этом сообщил CNN со ссылкой на ее адвоката.
Известия 05:10
Технологии

В РФ появился новый метод воровства персональных данных

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa 01:23
Экономика

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
РБК 02:00
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Известия 05:02
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Армия и оружие

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 15 февраля в 01:40
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Экономика

ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты

Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Дни24 02:10
Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru 03:45
Авто

Компания Kia представила новый кроссовер Sorento

Южнокорейская компания Kia представила новый кроссовер Sorento, который отличается новым дизайнерским решением.
REGNUM 02:40
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