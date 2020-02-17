Политика
ИзвестияThe Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times.Коммерсантъвчера в 20:50
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Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Общество
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Политика
Лукашенко заявил о «шквале критики» со стороны России
Александр Лукашенко пожаловался на "шквал критики" с Российской стороны.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Общество
Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Политика
Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Актриса и телеведущая, бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне. Об этом сообщил CNN со ссылкой на ее адвоката.
Технологии
В РФ появился новый метод воровства персональных данных
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Экономика
Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»
Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Армия и оружие
Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Экономика
ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты
Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Общество
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Авто
Компания Kia представила новый кроссовер Sorento
Южнокорейская компания Kia представила новый кроссовер Sorento, который отличается новым дизайнерским решением.