Политика

ВедомостиВедомостиThe Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
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с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times
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Коммерсантъвчера в 20:50

Подробнее о событии

Times: российские разведчики ищут интернет-кабели у берегов Ирландии

Телеканал 360°00:19

Россия по некоторым данным направляла разведчиков к берегам Ирландии

Эхо Москвы02:00

The Times рассказала о работе российских разведчиков у берегов Ирландии

Коммерсантъвчера в 20:50

Ирландия пожаловалась на активность российской разведки

Lenta.ruвчера в 22:48

Активность российских разведчиков заметили в Ирландии

News.ruвчера в 22:22

В Ирландии заявили об активности российской разведки у берегов страны

URA.Ruвчера в 23:59

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

РБКвчера в 19:54
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС вчера в 20:11
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Общество

Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Интерфакс 00:04
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Политика

Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии

Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии.
Piter.tv 01:32
Общество

Исследование: чаще всего крадут в торговле

После анализа более 500 тысяч происшествий, именно в торговле чаще всего пришлось вызывать группы быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году.
Вести.Ru 01:57
Происшествия

В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство 19 инвалидов

В Японии приговорили к смертной казни местного жителя, который убил 19 инвалидов. Об этом сообщает издание Kyodo News.
Газета.Ru 01:20
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты

Qualcomm заменит Snapdragon 865 версией Plus уже летом

В 2019 году представители компании Qualcomm решили выпустить улучшенную версию процессора Snapdragon 855 с приставкой Plus и готовятся ее представить летом.
OAnews вчера в 21:01
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

Три новых министра появились в Мурманской области

Ряды членов правительства Мурманской области пополнились тремя новыми министрами.
Би-порт 00:15
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 02:09
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия вчера в 12:55
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Политика

Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам визита в Великий Новгород поручил Минздраву и местным властям подготовить предложения по дополнительным мерам социальной поддержки медработников.
РИА Новости 01:44
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Происшествия

В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус

Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Общество

«Дочка» «Ростеха» протестирует почтовые беспилотники на Урале

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех», разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью беспилотных систем.
РБК 00:00
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