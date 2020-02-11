Политика
ИноСМИThe Washington Post (США): Путин хочет продлить контроль над вооружениями. Чего ждет Трамп? (The Washington Post)
Последний договор о контроле над ядерными вооружениями, СНВ-III, закончится через год, если не будет продлен Соединенными Штатами и Россией. В случае его провала откроется путь к новой опасной гонке вооружений, которая вряд ли нужна миру.
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Происшествия
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
В Перми не обнаружили врача-анестезиолога, якобы отключавшего ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.
Общество
Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год
Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Саму Канделаки Садальский назвал ограниченной, но амбициозной, и сравнил её с куклой вуду, которую лепили все, втыкая булавки в пустое тело.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Армия и оружие
Шри-Ланка рассматривает вопрос приобретения военной техники у РФ
Шри-Ланка рассматривает вопрос о закупках военной техники у России. Об этом сообщил посол РФ в Коломбо.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Космос
Российские спутники для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году
Россия отправит на орбиту два микроспутника с лазерными диодами, при помощи которых можно будет создавать в небе разные послания.
Политика
Депутаты дали спикеру гордумы Екатеринбурга «диктаторские» полномочия
Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли поправки к своему регламенту, существенно расширив права спикера думы.
Политика
Трамп заявил, что США могут создать самые мощные ядерные силы в мире
Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Гаджеты
На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов
Поставщик аксессуаров для смартфонов Totallee стал одним из первых производителей чехлов, который начал принимать предварительные заказы на защитный чехол для пока ещё не анонсированного смартфона Apple iPhone SE 2. Срок поставки — с 24 марта.
Космос
Сверхзаряженный свет распылит все астероиды Солнечной системы
Общество
Новые справки о судимости появились в России
Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Происшествия
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Футбол
Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар»
В номинации «Лучшая актриса» победила Рене Зеллвегер, заветную статуэтку она получила за главную роль в фильме «Джуди», а 53-летняя американская актриса Лора Дерн получила «Оскар» за женскую роль второго плана в ленте «Брачная история».
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Здоровье
От коронавируса за день погибли почти 100 человек
От коронавируса в воскресенье в Китае погибли 97 человек, это самый смертоносный день с начала вспышки нового заболевания, пишет Би-би-си.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.