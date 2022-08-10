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The Washington Post спросила про взрывы в Крыму у анонима с Украины

Официальный представитель правительства Украины, фамилия которого не названа, дал интервью The Washington Post по поводу взрывов в Крыму, произошедших накануне, 9 августа, на военном аэродроме.
REGNUM
Представитель киевских властей, с котором журналисты пообщались на условиях анонимности, не раскрыл подробности атаки.
Lenta.ru
Минобороны РФ, напомним, в качестве официальной версии объявило причиной взрывов неосторожное обращение с авиационными боеприпасами.
Военное обозрение
Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа.
Lenta.ru

Подробнее о событии

The Washington Post обвинила Украину в организации взрыва в Крыму
ИА Красная Весна13:32
WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназовцев к взрывам на авиабазе в Крыму
News.ru09:08
Газета WP написала о якобы причастности спецназа ВСУ ко взрывам на аэродроме в Крыму
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WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназовцев к взрывам на авиабазе в Крыму
Lenta.ru08:55
Washington Post: спецназ ВСУ причастен к взрывам в Крыму
Московский Комсомолец08:54
WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназа ВСУ к взрывам на авиабазе в Крыму
Газета.Ru10:00
Американская газета пишет о якобы причастности украинского спецназа ко взрывам на аэродроме в Крыму
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