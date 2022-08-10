REGNUMThe Washington Post спросила про взрывы в Крыму у анонима с УкраиныОфициальный представитель правительства Украины, фамилия которого не названа, дал интервью The Washington Post по поводу взрывов в Крыму, произошедших накануне, 9 августа, на военном аэродроме.REGNUMПредставитель киевских властей, с котором журналисты пообщались на условиях анонимности, не раскрыл подробности атаки.Lenta.ruМинобороны РФ, напомним, в качестве официальной версии объявило причиной взрывов неосторожное обращение с авиационными боеприпасами.Военное обозрениеСерия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа.Lenta.ruЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВREGNUMНациональная служба новостейГлавный региональныйГазета.RuНародные новостиФАНРязань ОнлайнYakutsk.ruR.LifeИА Красная ВеснаВоенное обозрениеНТВДума ТВВоенное делоПодробнее о событииThe Washington Post обвинила Украину в организации взрыва в КрымуИА Красная Весна13:32WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназовцев к взрывам на авиабазе в КрымуNews.ru09:08Газета WP написала о якобы причастности спецназа ВСУ ко взрывам на аэродроме в КрымуBanki Loans07:46WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназовцев к взрывам на авиабазе в КрымуLenta.ru08:55Washington Post: спецназ ВСУ причастен к взрывам в КрымуМосковский Комсомолец08:54WP: украинский чиновник заявил о причастности спецназа ВСУ к взрывам на авиабазе в КрымуГазета.Ru10:00Американская газета пишет о якобы причастности украинского спецназа ко взрывам на аэродроме в КрымуВоенное обозрение07:12Показать ещёОценить1,3KПоделиться