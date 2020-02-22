Политика
ИнтерфаксThe Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России
Официальные представители в США заявили, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
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Технологии
Google неожиданно выпустила новую версию Android 11
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Общество
В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Футбол
Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку
Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
Наука
Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией
Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
Политика
Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала «умную» защитную маску
Китайская компания Xiaomi зарегистрировала проект «умной» защитной маски с датчиками загрязнения воздуха.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.
Единоборства
В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания Уайлдера и Фьюри перед боем
В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
Политика
Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме
Политика
Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с Эрдоганом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон связались с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Хоккей
«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Шоу-бизнес
Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться
Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
Технологии
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Экономика
Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей.
Экономика
Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Армия и оружие
Минобороны обвиняет США в использовании оружия против Турции в Сирии
Оружие поступает на северо-восток республики с Ирака. Минобороны обвиняет США в использовании оружия против Турции в Сирии.
Космос