Официальные представители в США заявили, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

The Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России

Технологии Google неожиданно выпустила новую версию Android 11 В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.

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