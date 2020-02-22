Политика

ИнтерфаксИнтерфаксThe Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России

1 фото
Официальные представители в США заявили, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Reuters: в Facebook не видели свидетельств приписываемой РФ поддержки Сандерса в США

ТАСС18:07

Сандерс получил информацию о попытках России вмешаться в его президентскую кампанию

Коммерсантъ17:17

The Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России

Интерфакс18:59

В США обнаружили «русский след» в избирательной кампании Сандерса

REGNUM17:08

Вывод военных США из Африки будет большой ошибкой — Washington Post

Красная весна13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Технологии

Google неожиданно выпустила новую версию Android 11

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Piter.tv вчера в 07:17
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии

Городовой 01:16
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости вчера в 20:41
Авто

Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:36
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Lenta.ru 12:42
Общество

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Коммерсантъ 18:15
Футбол

Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку

Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
Metaratings 19 февраля в 07:22
Наука

Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией

Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
ToDay News Ufa 00:31
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ 03:30
Гаджеты

Xiaomi запатентовала «умную» защитную маску

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала проект «умной» защитной маски с датчиками загрязнения воздуха.
Телеканал 360° 19 февраля в 05:18
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна вчера в 08:16
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Шоу-бизнес

Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена.
Lenta.ru 18 февраля в 21:17
Единоборства

В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания Уайлдера и Фьюри перед боем

В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
РЕН ТВ 18:58
Политика

Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме

Москва-Баку.ru 09:13
Политика

Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с Эрдоганом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон связались с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
News.ru 13:02
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Хоккей

«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Красная весна 12:11
Шоу-бизнес

Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться

Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
ФАН 15:08
Технологии

NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре

NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Pravda.Ru 02:44
Кино

В Сети появились первые фото Паттинсона со съемок нового «Бэтмена»

RuNews24.ru 15:07
Экономика

Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей.
Российская газета 18 февраля в 16:48
Экономика

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Газета.Ru вчера в 07:40
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Армия и оружие

Минобороны обвиняет США в использовании оружия против Турции в Сирии

Оружие поступает на северо-восток республики с Ирака. Минобороны обвиняет США в использовании оружия против Турции в Сирии.
Деловое.ТВ 19 февраля в 03:44
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 06:31
Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Берни Сандерс
Американский политик
Американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. С 2013 до 2015 года - председатель комитета Сената США по делам ветеранов. В 1981-1989 годах был мэром крупнейшего города Вермонта, Берлингтона, в 1991-2007 годах - членом Палаты представителей США. При формировании комитетов в Сенате примыкает к Демократической партии, входит в Форум прогрессивных конгрессменов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное