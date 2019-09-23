Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Гаджеты Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Экономика Магазин Made in Buryatia появится на границе с Китаем В районе пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия в зоне беспошлиной торговли создадут специализированный магазин-павильон Made in Buryatia для предпринимателей Бурятии.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Гаджеты Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать Разработчики подчеркнули, что Ark Compiler не в состоянии скомпилировать даже свой собственный демонстрационный образец, не говоря уже о работе с другим софтом.

Экономика ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.

Экономика Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.

Политика Глава МИД Японии планирует обсудить с Лавровым мирный договор Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Экономика Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.

Транспорт Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Армия и оружие Минобороны получило партию защищенных ноутбуков Российское военное ведомство получило первую партию защищенных ноутбуков, изготовленных с учетом требований военных.

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Общество Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию Траектория тайфуна «Тапа», из-за которого 22 сентября в Приморье было объявлено штормовое предупреждение, изменилась.

Авто Geely показал кроссовер Geely Icon с начинкой Volvo Китайский концерн Geely опубликовал официальные фотографии серийной версии своего нового паркетника Geely Icon.

Авто Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".

Политика Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Футбол Севилья — Реал 0:1 Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.