Экономика
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Проблемы с кредиторами крупнейшего в мире туроператора Thomas Cook могут отразиться на работе «Интуриста» и «Библио-Глобуса»
Новая Кубань20 сентября в 09:38
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:26, Вашингтон
Гаджеты
Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.
Astera 20 сентября в 12:48
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Экономика
Магазин Made in Buryatia появится на границе с Китаем
В районе пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия в зоне беспошлиной торговли создадут специализированный магазин-павильон Made in Buryatia для предпринимателей Бурятии.
Ариг Ус 21:32
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Гаджеты
Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать
Разработчики подчеркнули, что Ark Compiler не в состоянии скомпилировать даже свой собственный демонстрационный образец, не говоря уже о работе с другим софтом.
Популярная механика 08:50
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня вчера в 03:12
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58
Политика
Глава МИД Японии планирует обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО.
Коммерсантъ 18:10
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru вчера в 05:17
Армия и оружие
Минобороны получило партию защищенных ноутбуков
Российское военное ведомство получило первую партию защищенных ноутбуков, изготовленных с учетом требований военных.
Военное обозрение 20 сентября в 08:38
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости 21:11
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
Траектория тайфуна «Тапа», из-за которого 22 сентября в Приморье было объявлено штормовое предупреждение, изменилась.
RT на русском 21:38
Авто
Geely показал кроссовер Geely Icon с начинкой Volvo
Китайский концерн Geely опубликовал официальные фотографии серийной версии своего нового паркетника Geely Icon.
Новые автомобили 20 сентября в 02:44
Авто
Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 21:34
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
Политика
Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
Военное дело 08:00
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс 16:51
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия 19:10