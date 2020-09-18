В США вводится запрет на WeChat и TikTok
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Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
С чего всё началось
Запрет не коснется американских компаний, которые используют WeChat за пределами США — в частности, Walmart и Starbucks, у которых внутри WeChat есть свои мини-приложения для пользователей из Китая, уточнил Reuters
источник в министерстве.
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