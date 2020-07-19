Общество

Газета.RuГазета.RuTikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источник.
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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, рассматривает Лондон в качестве места для глобальной штаб-квартиры социальной сети, пишет The Sunday Times
 со ссылкой на источник.
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