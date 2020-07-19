с чего всё началось

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источник.

TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании

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