Общество
Газета.RuTikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источник.
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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, рассматривает Лондон в качестве места для глобальной штаб-квартиры социальной сети, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.Коммерсантъвчера в 23:26
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