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Известия
Известия

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Китайская компания ByteDance — владелец приложения TikTok — в воскресенье, 13 сентября, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Об этом сообщает The New York Times. Никаких комментариев по поводу этого решения ByteDance не дала.В источнике
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ИА Красная Весна

Собственники TikTok отвергли предложение Microsoft о покупке приложения

ИА Красная Весна22:25
News.ru

Компания Oracle выиграла тендер на покупку американского бизнеса TikTok

News.ru22:10
ПРАЙМ

ByteDance не собирается продавать США алгоритм TikTok - СМИ

ПРАЙМвчера в 12:50
ТАСС

Reuters: ByteDance продаст компании Oracle американский сегмент TikTok

ТАСС20:40
Газета.Ru

TikTok отклонил предложение Microsoft о покупке

Газета.Ru19:25
REGNUM

Назван возможный покупатель американского сегмента социальной сети TikTok

REGNUM21:04
Известия

ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Известия20:56

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского
Газета.Ruвчера в 05:47
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM11 сентября в 19:24
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Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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