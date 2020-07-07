Жители КНР пользуются китайской версией приложения — Douyin. Причем, приезжая из материковой части, они продолжают ею пользоваться, однако планов по выходу Douyin на гонконгский рынок нет, отметили в ByteDance. Закон об обеспечение национальной безопасности в Гонконге вступил в силу 30 июня.

TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

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