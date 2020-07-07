TikTok (социальная сеть для обмена короткими видео) в ближайшие дни прекратит работу на территории Гонконга из-за закона о национальной безопасности, принятого в Китае для этого специального административного района, передает Reuters со ссылкой на представителя компании.

TikTok прекратит работу в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

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