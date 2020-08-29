Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса в Белоруссии
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Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, в том случае, если политический кризис в стране не удастся разрешить без международной помощи.В источнике
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Тихановская видит РФ в качестве посредника для преодоления кризиса в Белоруссии
Московский Комсомолец18:41