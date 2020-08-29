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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, в том случае, если политический кризис в стране не удастся разрешить без международной помощи.В источнике
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РБК

Тихановская допустила вовлечение России в разрешение кризиса в Белоруссии

РБК19:42
ТАСС

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении белорусского кризиса

ТАСС18:12
RT на русском

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

RT на русском19:02
URA.Ru

Тихановская готова привлечь РФ для преодоления кризиса в Беларуси

URA.Ru18:52
Московский Комсомолец

Тихановская видит РФ в качестве посредника для преодоления кризиса в Белоруссии

Московский Комсомолец18:41
Газета.Ru

Тихановская допускает посредничество РФ в урегулировании в Белоруссии

Газета.Ru18:38
Коммерсантъ

Тихановская допустила участие России в переговорах с властями Белоруссии

Коммерсантъ19:27

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид
REGNUMвчера в 00:39
131

Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

Заявление основывается на том факте, что о своем отказе от покупки электроэнергии с новой Белорусской АЭС (БелАЭС), расположенной возле города Островца, уже официально заявили Литва, Польша и Латвия, а Эстония, скорее всего, сделает это в ближайшее время.
Взгляд.рувчера в 11:30

Ученые нашли первого пациента, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что эту женщину можно назвать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как в случае с пациентами, которые таким образом вылечились от вируса).
Sputnik Кыргызстан00:27
29

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
36

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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