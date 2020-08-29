Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, в том случае, если политический кризис в стране не удастся разрешить без международной помощи.