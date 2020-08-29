Политика
Lenta.ruТихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи. Об этом она заявила в интервью Euronews.
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Тихановская видит РФ в качестве посредника для преодоления кризиса в Белоруссии
Московский Комсомолец18:41
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 21:41, Ашберн
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Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Ницца» (29.08.2020) Прошлый розыгрыш чемпионата Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.
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