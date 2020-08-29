Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила, что Россия может стать посредником, если политический кризис в республике не удастся разрешить без международной помощи. Об этом она заявила в интервью Euronews.

Тихановская допустила посредничество России в разрешении кризиса в Белоруссии

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