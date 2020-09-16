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Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.В источнике
С чего всё началось
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявила
, что Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно отойдет от власти.
Forbes03:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Тихановская раскрыла судьбу Лукашенко в случае отказа от власти

URA.Ru03:25
РИА Новости

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет

РИА Новости02:25
РБК

Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе

РБК03:07
Вести.Ru

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Вести.Ru03:07
RT на русском

Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности

RT на русском02:30
ТАСС

Тихановская заявила, что даст Лукашенко «гарантии безопасности», если он уйдет «мирно»

ТАСС02:26
Коммерсантъ

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирного ухода

Коммерсантъ03:23

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscowвчера в 08:17
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Ким Кардашьян заморозит аккаунты в Instagram и Facebook

Американская телеведущая и безнесвумен Ким Кардашьян заявила, что 16 сентября заблокирует свои аккаунты в Instagram и Facebook в рамках акции в поддержку кампании Stop Hate For Profit («Остановим ненависть ради прибыли»).
News.ru05:36

Глава Еврокомиссии поддержала создание аналога «акта Магнитского»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею о создании в ЕС нового санкционного режима для введения рестрикций за нарушения прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
News.ru05:18
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы состоялась её встреча с российским лидером Владимиром Путиным, она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.
RT на русском04:33
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