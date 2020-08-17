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SM News
SM News

Тихановская из Литвы пообещала стать национальным лидером Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером. Такое заявление она сделала в понедельник, 17 августа, во время видеообращения.В источнике
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Интерфакс

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Интерфакс02:21
РИА Новости

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

РИА Новости02:10
Lenta.ru

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

Lenta.ru01:22
ТАСС

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

ТАСС01:43
РБК

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

РБК01:41
URA.Ru

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

URA.Ru01:34
Коммерсантъ

Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии

Коммерсантъ02:01
КП - Беларусь

«Я готова стать национальным лидером»: Тихановская записала новое видеообращение

КП - Беларусь02:51

Руководство забастовавшего МТЗ постарается сохранить работу конвейера

Руководство Минского тракторного завода рассчитывает на то, что работа конвейера и отгрузка техники не будет остановлена, несмотря на начавшуюся забастовку, сообщили в пресс-службе предприятия.
Руководство забастовавшего МТЗ постарается сохранить работу конвейера
Интерфакс04:13
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Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.
РИА Новости01:57
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Великобритания отказалась признать результаты выборов в Белоруссии

«Соединённое Королевство не признаёт результаты этих сфальсифицированных выборов и призывает провести расследование многочисленных нарушений и последовавших жутких репрессий при посредничестве ОБСЕ», — цитирует Рааба ТАСС.
Говорит Москва03:28
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В России предложили лишать прав на пять лет за пьяную езду

Общественники уже отправили соответствующее письмо на имя главы МВД Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой лишать водителей прав на срок до пяти лет за управление транспортом в состоянии опьянения.
АМИТЕЛ01:29
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Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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