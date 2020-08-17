Тихановская из Литвы пообещала стать национальным лидером Беларуси
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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером. Такое заявление она сделала в понедельник, 17 августа, во время видеообращения.В источнике
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