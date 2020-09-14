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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Тихановская в своем обращении заявила, что любые решения и договоренности в рамках предстоящей встречи не будут иметь законной силы. Она добавила, что любые подписанные с Лукашенко законы новая власть в Беларуси все равно пересмотрит.В источнике
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РИА Новости

Тихановская обратилась к Путину

РИА Новости06:21
Znak.com

Тихановская — Путину: договоры с Лукашенко будут пересмотрены новой властью

Znak.com06:00
URA.Ru

Тихановская обратилась к Путину из-за встречи с Лукашенко

URA.Ru05:26
РБК

Тихановская заранее сочла незаконными договоренности Путина и Лукашенко

РБК05:50
Lenta.ru

Тихановская обратилась к Путину

Lenta.ru05:44
Интерфакс

Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко

Интерфакс05:30
RT на русском

Тихановская высказалась о переговорах Лукашенко и Путина

RT на русском06:00

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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