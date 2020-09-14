Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
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Тихановская в своем обращении заявила, что любые решения и договоренности в рамках предстоящей встречи не будут иметь законной силы. Она добавила, что любые подписанные с Лукашенко законы новая власть в Беларуси все равно пересмотрит.В источнике
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