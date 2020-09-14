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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Тихановская в своем обращении заявила, что любые решения и договоренности в рамках предстоящей встречи не будут иметь законной силы. Она добавила, что любые подписанные с Лукашенко законы новая власть в Беларуси все равно пересмотрит.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Тихановская обратилась к Путину

Lenta.ru05:44
РИА Новости

Тихановская прокомментировала встречу Путина с Лукашенко

РИА Новости06:21
RT на русском

Тихановская высказалась о переговорах Лукашенко и Путина

RT на русском06:00
РБК

Тихановская заранее сочла незаконными договоренности Путина и Лукашенко

РБК05:50
Эхо Москвы

Тихановская предупредила, что любые договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы

Эхо Москвы06:30
Интерфакс

Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко

Интерфакс05:30
URA.Ru

Тихановская обратилась к Путину из-за встречи с Лукашенко

URA.Ru05:26

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Петербургский дневник02:58
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:45
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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