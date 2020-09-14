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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Тихановская в своем обращении заявила, что любые решения и договоренности в рамках предстоящей встречи не будут иметь законной силы. Она добавила, что любые подписанные с Лукашенко законы новая власть в Беларуси все равно пересмотрит.В источнике
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Эхо Москвы

Тихановская предупредила, что любые договоренности на встрече Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы

Эхо Москвы06:30
РИА Новости

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко в Сочи

РИА Новости06:21
URA.Ru

Тихановская обратилась к Путину из-за встречи с Лукашенко

URA.Ru05:26
РБК

Тихановская заранее сочла незаконными договоренности Путина и Лукашенко

РБК05:50
Lenta.ru

Тихановская обратилась к Путину

Lenta.ru05:44
Интерфакс

Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко

Интерфакс05:30
RT на русском

Тихановская высказалась о переговорах Лукашенко и Путина

RT на русском06:00

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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Онколог назвал ранние признаки рака крови

Как сообщает ToDay News Ufa, онколог-маммолог Роман Темников рассказал, что человека должны насторожить следующие симптомы – головокружения и головные боли, ухудшение аппетита, беспричинное повышение температуры, внезапная усталость и слабость, резкая потеря веса.
ToDay News Ufa01:36
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Иностранные студенты, поступившие в российские вузы, смогут въехать в РФ в сентябре

Иностранные студенты, которые поступили на первый курс в российские высшие учебные заведения, смогут въехать на территорию РФ в сентябре, заявил в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании президиума фракции "Единой России" в Госдуме.
ТАСС07:05
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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