Челябинский «Трактор» продлил победную серию до трех встреч подряд, выиграв 20 сентября у хабаровского «Амура», – домашний матч «черно-белых» завершился со счетом 5:0, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В матче первого тура лондонский клуб отпраздновал победу над «Брайтоном» со счетом 3:1.«Ливерпуль» у свою очередь по итогам прошлого сезона стал победителем английской Премьер-лиги, оформив чемпионство за семь туров до конца турнира, установив рекорд по этому показателю.
Москва, 20 сентября 2020, 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в России в условиях пандемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны.
Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.