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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем. Об этом она заявила в интервью РБК.В источнике
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Daily Storm

Тихановская назвала мудрой позицию России по ситуации в Белоруссии

Daily Storm06:50
Дождь

«Мудрый руководитель» Путин и диалог с Москвой. Главное из интервью Тихановской — РБК

Дождь09:03
Южный Федеральный

Тихановская назвала Путина умным руководителем

Южный Федеральный09:02
Российский Диалог

Путин в глазах Тихановской - «мудрый руководитель»

Российский Диалог10:40
Lenta.ru

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Lenta.ru06:00
Утро.ru

Тихановская: Путин играет с Лукашенко

Утро.ru05:17

Челябинский «Трактор» всухую победил хабаровский «Амур»

Челябинский «Трактор» продлил победную серию до трех встреч подряд, выиграв 20 сентября у хабаровского «Амура», – домашний матч «черно-белых» завершился со счетом 5:0, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Челябинский «Трактор» всухую победил хабаровский «Амур»
Доступ110:29

«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентября

В матче первого тура лондонский клуб отпраздновал победу над «Брайтоном» со счетом 3:1.«Ливерпуль» у свою очередь по итогам прошлого сезона стал победителем английской Премьер-лиги, оформив чемпионство за семь туров до конца турнира, установив рекорд по этому показателю.
Vprognoze.ru09:02

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Путин рассказал, как военные возводили медцентры в условиях пандемии

Москва, 20 сентября 2020, 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в России в условиях пандемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны.
REGNUM08:34
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
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