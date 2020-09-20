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Lenta.ru
Lenta.ru 

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем. Об этом она заявила в интервью РБК.В источнике
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Anews

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Anews12:27
Дождь

Тихановская заявила о готовности к диалогу с «мудрым руководителем» Путиным

Дождь12:38
Lenta.ru

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Lenta.ru06:00
Daily Storm

Тихановская назвала мудрой позицию России по ситуации в Белоруссии

Daily Storm06:50
NewInform

Тихановская назвала Белоруссию и Россию дружественными странами

NewInform06:30
Российский Диалог

Путин в глазах Тихановской - «мудрый руководитель»

Российский Диалог10:40
Утро.ru

Тихановская: Путин играет с Лукашенко

Утро.ru05:17

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новости15:07
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ru06:46

В Иране пообещали продолжать мстить США за убийство генерала Сулеймани

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами заявил, что удар по американским базам в Ираке не является окончательной местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
ФАН02:56
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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