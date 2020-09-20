На Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и скрылся

В Краснодарском крае задержали 24-летнего полицейского Алексея Соловьева - он подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП.