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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем. Об этом она заявила в интервью РБК.В источнике
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Anews

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Anewsвчера в 12:27
Дождь

Тихановская заявила о готовности к диалогу с «мудрым руководителем» Путиным

Дождьвчера в 12:38
Утро.ru

Тихановская: Путин играет с Лукашенко

Утро.ruвчера в 05:17
Южный Федеральный

Тихановская назвала Путина умным руководителем

Южный Федеральныйвчера в 09:02
Daily Storm

Тихановская назвала мудрой позицию России по ситуации в Белоруссии

Daily Stormвчера в 06:50
Lenta.ru

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Lenta.ruвчера в 06:00
Российский Диалог

Путин в глазах Тихановской - «мудрый руководитель»

Российский Диалогвчера в 10:40

Николич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) порассуждал о кадровой ситуации в команде.
RT на русскомвчера в 15:10

США отменили 30-часовой полет бомбардировщика B-52H над Чехией

Полет стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над чешской территорией по случаю проходящего в городе Острава на северо-востоке республики ежегодного авиационного шоу «Дни НАТО в Остраве» был отменен по техническим причинам.
Военное деловчера в 10:20
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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