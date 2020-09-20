Тихановская назвала Путина мудрым руководителем
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем. Об этом она заявила в интервью РБК.В источнике
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