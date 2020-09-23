Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко уходом на пенсию. Её видеообращение опубликовало издание "Наша Нiва". Тихановская заявила, что Лукашенко провел инаугурацию втайне от белорусского народа.В источнике
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