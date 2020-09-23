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Piter.tv
Piter.tv

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко уходом на пенсию. Её видеообращение опубликовало издание "Наша Нiва". Тихановская заявила, что Лукашенко провел инаугурацию втайне от белорусского народа.В источнике
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Lenta.ru

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Lenta.ru07:56
РИА Новости

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию»

РИА Новости08:20
ТАСС

Тихановская объявила себя единственным «лидером, который избран белорусским народом»

ТАСС08:17
Коммерсантъ

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя — лидером Белоруссии

Коммерсантъ08:08
Газета.Ru

Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»

Газета.Ru08:03
РБК

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

РБК10:04
Дождь

«Просто ушел на пенсию». Тихановская — о тайной инаугурации Лукашенко

Дождь07:30

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live2405:35
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