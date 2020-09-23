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Piter.tv
Piter.tv

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко уходом на пенсию. Её видеообращение опубликовало издание "Наша Нiва". Тихановская заявила, что Лукашенко провел инаугурацию втайне от белорусского народа.В источнике
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РБК

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

РБК10:04
РИА Новости

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию»

РИА Новости08:20
Lenta.ru

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Lenta.ru07:56
Коммерсантъ

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя — лидером Белоруссии

Коммерсантъ08:08
Газета.Ru

Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»

Газета.Ru08:03
ТАСС

Тихановская объявила себя единственным «лидером, который избран белорусским народом»

ТАСС08:17
Дождь

«Просто ушел на пенсию». Тихановская — о тайной инаугурации Лукашенко

Дождь07:30

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
1,5K

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда00:17
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Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ru08:58
1,3K

Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму

Сообщается, что у границ России в последнее время было замечено порядка тридцати военных самолетов Великобритании, которые, по мнению экспертов, патрулируют территорию с целью выявления уязвимых мест противовоздушной обороны России.
Evo-rus.com10:08
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