Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму

Сообщается, что у границ России в последнее время было замечено порядка тридцати военных самолетов Великобритании, которые, по мнению экспертов, патрулируют территорию с целью выявления уязвимых мест противовоздушной обороны России.