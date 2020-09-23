Тихановская отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
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Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.В источнике
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