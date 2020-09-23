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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Тихановская отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию»

РИА Новости08:20
Украина.ру

Лукашенко ушел на пенсию. Тихановская сделала срочное заявление

Украина.ру08:37
Газета.Ru

Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»

Газета.Ru08:03
Lenta.ru

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Lenta.ru07:56
Взгляд.ру

Тихановская отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Взгляд.ру07:44
Коммерсантъ

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя — единственным лидером Белоруссии

Коммерсантъ08:08
ТАСС

Тихановская объявила себя единственным «лидером, который избран белорусским народом»

ТАСС08:17

В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

Несколько дней назад Михаил Коган, который возглавляет аналитический отдел «Высшей школы управления финансами», рекомендовал всем российским пенсионерам в обязательном порядке снимать пенсионные выплаты с карт сразу же после их поступления.
Discover2404:06
2,7K

Открыто движение в Самару по новой развязке трассы М-5

Новая трасса проходит над существующим участком федеральной дороги М-5 и железнодорожным путепроводом — там и без того высокая интенсивность движения, пересекается транспорт из Тольятти и поток грузовиков.
Самарская газета07:38
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Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса

Вакцина Следите за развитием событий в трансляции: "Открытие осенней сессии Совфеда РФ: Путин, Белоусов, Матвиенко — трансляция" "Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", — сказал Путин.
REGNUM07:19
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
2,7K

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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