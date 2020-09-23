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CT news
CT news 

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Новостное издание РИА Новости опубликовало новое заявление Светланы Тихановской. В ответ на засекреченную инаугурацию Лукашенко Светлана отметила, что она по-прежнему является единственным легитимным главой, которого выбрал белорусский народ.В источнике
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РБК

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

РБК10:04
Lenta.ru

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Lenta.ru07:56
ТАСС

Тихановская объявила себя единственным «лидером, который избран белорусским народом»

ТАСС08:17
Известия

Тихановская назвала себя единственным белорусским лидером

Известия08:14
Коммерсантъ

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя — лидером Белоруссии

Коммерсантъ08:08
Газета.Ru

Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»

Газета.Ru08:03
РИА Новости

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию»

РИА Новости08:20

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъ05:54
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Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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В МИД РФ заявили об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Обвинения в адрес России в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального не имеют под собой ни малейшей доказательственной базы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября на брифинге.
ИА Красная Весна11:08
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Великобритания начала глушить радары российских С-400 в Крыму

Сообщается, что у границ России в последнее время было замечено порядка тридцати военных самолетов Великобритании, которые, по мнению экспертов, патрулируют территорию с целью выявления уязвимых мест противовоздушной обороны России.
Evo-rus.com10:08
15

США официально опровергли рекорд российских Ту-160

19 сентября командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в тот же день «новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации».
Lenta.ru09:56
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