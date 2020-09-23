Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию
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Новостное издание РИА Новости опубликовало новое заявление Светланы Тихановской. В ответ на засекреченную инаугурацию Лукашенко Светлана отметила, что она по-прежнему является единственным легитимным главой, которого выбрал белорусский народ.В источнике
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