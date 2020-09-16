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Утро.ru
Утро.ru

Тихановская назвала истинную причину протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская назвала основную причину массовых протестов, которые начались в Республике больше месяца назад. Оппозиционерка считает, что причина одна – нежелание президента страны Александра Лукашенко покидать свой пост.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Светлана Тихановская призвала Сергея Нарышкина прекратить транслировать несвежие пропагандистские штампы

Эхо Москвывчера в 15:03
Lenta.ru

Тихановская ответила на обвинение в причастности США к белорусским протестам

Lenta.ruвчера в 12:03
РБК

Тихановская назвала Нарышкину «одну известную» причину протестов

РБКвчера в 14:18
Ореанда-Новости

Тихановская опровергает слухи об участии Америки в белорусских протестах

Ореанда-Новостивчера в 14:06
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на заявления об участии США в белорусских событиях

Московский Комсомолецвчера в 13:38
РЕН ТВ

Тихановская опровергла причастность США к событиям в Белоруссии

РЕН ТВвчера в 12:09
ИА Красная Весна

Тихановская решила сообщить Нарышкину о причинах протестов в Белоруссии

ИА Красная Веснавчера в 15:38

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известиявчера в 19:23
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русскомвчера в 05:58
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