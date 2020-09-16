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Утро.ru
Утро.ru

Тихановская назвала истинную причину протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская назвала основную причину массовых протестов, которые начались в Республике больше месяца назад. Оппозиционерка считает, что причина одна – нежелание президента страны Александра Лукашенко покидать свой пост.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на заявления об участии США в белорусских событиях

Московский Комсомолецвчера в 13:38
ИА Красная Весна

Тихановская решила сообщить Нарышкину о причинах протестов в Белоруссии

ИА Красная Веснавчера в 15:38
РБК

Тихановская назвала Нарышкину «одну известную» причину протестов

РБКвчера в 14:18
Эхо Москвы

Светлана Тихановская призвала Сергея Нарышкина прекратить транслировать несвежие пропагандистские штампы

Эхо Москвывчера в 15:03
Царьград

Лукашенко проиграл и должен уйти! Тихановская потребовала, чтобы Нарышкин не вмешивался

Царьградвчера в 12:18
РЕН ТВ

Тихановская опровергла причастность США к событиям в Белоруссии

РЕН ТВвчера в 12:09
Lenta.ru

Тихановская ответила на обвинение в причастности США к белорусским протестам

Lenta.ruвчера в 12:03

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 07:24
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Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России

В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали заявление президента этой прибалтийской республики Керсти Кальюлайд о том, что якобы "время России подходит в концу" из-за проблем в экономике и демографии.
Российская газетавчера в 13:04
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Файез Саррадж объявил об уходе в отставку с поста главы ПНС Ливии

Глава Правительства национального согласия (ПНС) и Президентского совета Ливии Файез Саррадж официально объявил о своем «искреннем желании» уйти в отставку до конца октября и передать свои полномочия «новой исполнительной власти».
Коммерсантъвчера в 16:21
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ОЭСР улучшила прогноз восстановления экономики России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят страны G20, улучшила в сентябре оценку восстановления экономики России: ВВП страны в этом году снизится на 7,3%, а не на 8%, как ожидалось в июне.
Вести.Ruвчера в 08:48

«Роскосмос» планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ruвчера в 07:28
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