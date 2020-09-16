Тихановская назвала истинную причину протестов в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская назвала основную причину массовых протестов, которые начались в Республике больше месяца назад. Оппозиционерка считает, что причина одна – нежелание президента страны Александра Лукашенко покидать свой пост.В источнике
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