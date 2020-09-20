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Daily Storm
Daily Storm

Тихановская назвала мудрой позицию России по ситуации в Белоруссии

Москва мудро заняла позицию наблюдателя в ситуации с Белоруссией, заявила кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что оппозиция призывает решить проблемы Белоруссии мирным путем при помощи переговоров.В источнике
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Anews

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Anews12:27
Lenta.ru

Тихановская назвала Путина мудрым руководителем

Lenta.ru06:00
Российский Диалог

Путин в глазах Тихановской - «мудрый руководитель»

Российский Диалог10:40
Южный Федеральный

Тихановская назвала Путина умным руководителем

Южный Федеральный09:02
Daily Storm

Тихановская назвала мудрой позицию России по ситуации в Белоруссии

Daily Storm06:50
Дождь

Тихановская заявила о готовности к диалогу с «мудрым руководителем» Путиным

Дождь12:38
Утро.ru

Тихановская: Путин играет с Лукашенко

Утро.ru05:17

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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