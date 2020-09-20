Тихановская назвала мудрой позицию России по ситуации в Белоруссии
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Москва мудро заняла позицию наблюдателя в ситуации с Белоруссией, заявила кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Она подчеркнула, что оппозиция призывает решить проблемы Белоруссии мирным путем при помощи переговоров.В источнике
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