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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская назвала себя победителем президентских выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя победителем выборов главы государства, несмотря на объявленные Центральным избирательным комитетом (ЦИК) результаты голосования.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать. Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%.
РИА Новости04:36
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Sibnet Новости

Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Sibnet Новости05:39
Pravda.Ru

Светлана Тихановская требует «мирной» передачи власти

Pravda.Ru05:00
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Дума ТВ05:30
ГЛАС.RU

Штаб оппозиционного лидера требует мирно передать власть в Беларуси

ГЛАС.RU05:14
Общественная служба новостей

Тихановская объявила себя победителем на выборах

Общественная служба новостей05:04
Lenta.ru

Тихановская назвала себя победителем президентских выборов

Lenta.ru05:01
Аргументы недели

Штаб Тихановской потребовал от Лукашенко мирной передачи власти в Белоруссии

Аргументы недели05:32

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В центре Минска начались столкновения демонстрантов с полицией

Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:22
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Ловчев назвал арбитра Казарцева нелюдем за жёлтую карточку Соболеву

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение арбитра Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду столичной команды Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
RT на русском07:23

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила второй пенальти в ворота «Спартака»

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин оценил решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
RT на русском14:33

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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МИД РФ: Минску удалось не допустить обострения ситуации после выборов

В распространенном комментарии подчеркивается, что не допустить обострения власти Белоруссии смогли несмотря попытки некоторых сил организовать масштабные акции протеста уже после того, как голосование было завершено.
ИА Красная Весна13:45
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