Тихановская назвала себя победителем президентских выборов
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя победителем выборов главы государства, несмотря на объявленные Центральным избирательным комитетом (ЦИК) результаты голосования.В источнике
С чего всё началось
В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам
Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать. Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%.
РИА Новости04:36
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