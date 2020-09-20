Тихановская не хочет быть главой республики Беларусь
Бывший кандидат в президенты белорусского государства Светлана Тихановская (на фото) напомнила, что не планировала вступать в должность в случае избрания. Политик пояснила, что в её программе, с которой она выдвигала свою кандидатуру на президентские выборы, было несколько пунктов.В источнике
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РБК04:16
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