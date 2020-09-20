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Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

Тихановская не хочет быть главой республики Беларусь

Бывший кандидат в президенты белорусского государства Светлана Тихановская (на фото) напомнила, что не планировала вступать в должность в случае избрания. Политик пояснила, что в её программе, с которой она выдвигала свою кандидатуру на президентские выборы, было несколько пунктов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

"Это не прозападная и не пророссийская борьба" — У вас до сих пор не было контактов с официальными представителями Москвы.
РБК04:16
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Lenta.ru

Тихановская отказалась считать себя будущим президентом

Lenta.ru05:56
RT на русском

Тихановская: не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии

RT на русском05:26
Коммерсантъ

Тихановская не видит себя президентом Белоруссии

Коммерсантъ05:38
Газета.Ru

Тихановская призвала не рассматривать ее в роли будущего президента Белоруссии

Газета.Ru05:31
Телеканал 360°

Тихановская призвала не видеть в ней будущего президента Белоруссии

Телеканал 360°05:45
РЕН ТВ

Тихановская попросила не видеть в ней будущего президента Белоруссии

РЕН ТВ05:22
РИА Новости

Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента

РИА Новости05:09

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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В Запорожье впервые прошел ЛГБТ-марш

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье прошел первый в истории русского города так называемый «марш равенства», в котором приняли участие представители сексуальных меньшинств и половых извращенцев.
ИА Новороссия13:13

Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новости14:20
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Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
REGNUM08:40
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС РФ поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новости15:07