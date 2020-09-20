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RT на русском
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Тихановская: не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента страны.В источнике
С чего всё началось
РБК

Светлана Тихановская — РБК: «Против России мы абсолютно ничего не имеем»

"Это не прозападная и не пророссийская борьба" — У вас до сих пор не было контактов с официальными представителями Москвы.
РБК04:16
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Lenta.ru

Тихановская отказалась считать себя будущим президентом

Lenta.ru05:56
Телеканал 360°

Тихановская призвала не видеть в ней будущего президента Белоруссии

Телеканал 360°05:45
Коммерсантъ

Тихановская не видит себя президентом Белоруссии

Коммерсантъ05:38
Газета.Ru

Тихановская призвала не рассматривать ее в роли будущего президента Белоруссии

Газета.Ru05:31
RT на русском

Тихановская: не прошу видеть во мне будущего президента Белоруссии

RT на русском05:26
РЕН ТВ

Тихановская попросила не видеть в ней будущего президента Белоруссии

РЕН ТВ05:22
РИА Новости

Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента

РИА Новости05:09

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14
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Инженеры разработали первый плоский объектив типа «рыбий глаз»

Аппарат сконструирован по типу «металинзы» небольшой толщины, которая имеет работающие совместно микроскопические элементы и с их помощью осуществляет управление светом. фотографы прибегают к помощи линз «рыбий глаз» чтобы зафиксировать в одном кадре панорамные виды.
МедиаПотоквчера в 06:59
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Песков рассказал о «своем диалоге» Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Переговоры лидеров проходили с глазу на глаз, без помощников и министров, и Песков напомнил, что такое "бывает часто в двусторонних российско-белорусских отношениях".
Вести.Ru04:59