Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию

РИА Новости11:23
Газета.Ru

Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию мониторинговую миссию

Газета.Ru10:49
RT на русском

Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию

RT на русском10:46
ТАСС

Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию мониторинговую миссию

ТАСС10:47
Комсомольская правда

Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

Комсомольская правда10:38
РБК

Тихановская обратилась за помощью к ООН

РБК10:34
Коммерсантъ

Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

Коммерсантъ10:29
КП - Беларусь

«Белорусы нуждаются в помощи ООН, чтобы прекратить нарушение прав человека»: Тихановская выступила перед Советом безопасности ООН

КП - Беларусь12:05

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Известия12:21

Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма05:13
1