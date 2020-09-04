Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.