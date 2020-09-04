Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Миссию ООН нельзя направить в Белоруссию только по запросу Тихановской

Газета.Ruвчера в 13:27
ТАСС

Источник: миссия ООН не может быть направлена в Белоруссию только по запросу Тихановской

ТАССвчера в 13:26
Коммерсантъ

Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

Коммерсантъвчера в 10:29
Дождь

Светлана Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

Дождьвчера в 11:14
RT на русском

Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию

RT на русскомвчера в 10:46
РБК

Тихановская обратилась за помощью к ООН

РБКвчера в 10:34
РИА Новости

Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию

РИА Новостивчера в 11:23

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
РИА Новостивчера в 07:37
68

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новостивчера в 14:43
2

Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа 2020 года сократились в годовом выражении на 0,5% до 137 517 единиц.
Автоновости днявчера в 14:02
15

Патриарх Кирилл, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», пока не будет прививаться новой вакциной от коронавируса

Накануне в Министерстве обороны России сказали, что глава ведомства Сергей Шойгу привился недавно зарегистрированной вакциной «Спутник V». Также прививку сделал и мэр Москвы Сергей Собянин.
Эхо Москвы18:07

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
3

Международные правозащитники назвали, когда подозрения в отравлении Навального лягут на власти России

Официальные лица из руководства России могут быть названы причастными к «наглому преступлению» — применению яда «Новичок» против оппозиционера Алексея Навального.
Росбалт18:36

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ruвчера в 10:28
52