Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Смотрите также
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Россиянам разрешили летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
Трамп: США намерены серьезно изучить ситуацию с Навальным
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Трамп: США намерены серьезно изучить ситуацию с Навальным
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Один из задержанных ФСБ готовил теракт в школе на 1 сентября
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии