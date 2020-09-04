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Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.В источнике
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Дождь

Светлана Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

Дождьвчера в 11:14
ТАСС

Источник: миссия ООН не может быть направлена в Белоруссию только по запросу Тихановской

ТАССвчера в 13:26
РИА Новости

Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию

РИА Новостивчера в 11:23
Газета.Ru

Миссию ООН нельзя направить в Белоруссию только по запросу Тихановской

Газета.Ruвчера в 13:27
RT на русском

Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию

RT на русскомвчера в 10:46
РБК

Тихановская обратилась за помощью к ООН

РБКвчера в 10:34
Коммерсантъ

Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

Коммерсантъвчера в 10:29
КП - Беларусь

«Белорусы нуждаются в помощи ООН, чтобы прекратить нарушение прав человека»: Тихановская выступила перед Советом безопасности ООН

КП - Беларусьвчера в 12:05

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Фургал попросил Бастрыкина об отводе всей следственной группы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой об отводе всей следственной группы, расследующей его дело, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Фургала Михаила Карапетяна.
KM.ru3 сентября в 06:14
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