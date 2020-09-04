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Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.В источнике
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RT на русском

Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию

RT на русскомвчера в 10:46
ТАСС

Источник: миссия ООН не может быть направлена в Белоруссию только по запросу Тихановской

ТАССвчера в 13:26
РИА Новости

Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию

РИА Новостивчера в 11:23
Дождь

Светлана Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

Дождьвчера в 11:14
Газета.Ru

Миссию ООН нельзя направить в Белоруссию только по запросу Тихановской

Газета.Ruвчера в 13:27
РБК

Тихановская обратилась за помощью к ООН

РБКвчера в 10:34
Коммерсантъ

Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

Коммерсантъвчера в 10:29

V1lat: «Радует, что Valve поддерживает турнирных организаторов»

Комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением о новом правиле для сторонних стримеров, которые показывают турнирные матчи по Dota 2. В комментарии для Sports.ru он отметил, что решение Valve поможет турнирным операторам.
V1lat: «Радует, что Valve поддерживает турнирных организаторов»
CyberSport.ruвчера в 14:47

Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса

Исследование разных способов приготовления мяса показало, что при жарке появляются белковые соединения, способные увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.
Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса
Экономика сегоднявчера в 06:24
7

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известиявчера в 03:36
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Венгрия отказалась утверждать пакет помощи экономике ЕС

Власти Венгрии отказываются утверждать пакет помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике ЕС объемом 750 млрд евро из-за новых правил распределения дотаций в зависимости от соблюдения страной принципов верховенства права, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Взгляд.рувчера в 20:03
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.
Коммерсантъвчера в 08:57
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русскомвчера в 11:48
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Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона

Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.
ПРАЙМ20:01