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Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Миссию ООН нельзя направить в Белоруссию только по запросу Тихановской

Газета.Ru13:27
ТАСС

Источник: миссия ООН не может быть направлена в Белоруссию только по запросу Тихановской

ТАСС13:26
Коммерсантъ

Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

Коммерсантъ10:29
Дождь

Светлана Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

Дождь11:14
RT на русском

Тихановская призвала направить наблюдателей ООН в Белоруссию

RT на русском10:46
РБК

Тихановская обратилась за помощью к ООН

РБК10:34
РИА Новости

Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию

РИА Новости11:23
КП - Беларусь

«Белорусы нуждаются в помощи ООН, чтобы прекратить нарушение прав человека»: Тихановская выступила перед Советом безопасности ООН

КП - Беларусь12:05

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк22:56
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