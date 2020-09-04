Политика
Вести.RuТихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить536
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Футбол
Сборная Италии сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций
7 сентября Италия сыграет с Нидерландами, а Босния и Герцеговина — с Польшей.
RT на русском 16:41
Наука
Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса
Экономика сегодня 06:24
Футбол
«Боавишта» объявила о подписании экс-игрока «Сочи» Рами
Бывший защитник "Сочи" Адиль Рами подписал контракт с "Боавиштой".
Soccer.ru 15:46
Политика
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
Ведомости 15:36
Общество
Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице есть предпосылки по увеличению числа заболевших.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
Ефремов компенсировал трем потерпевшим три рубля за смертельное ДТП
Evo-rus.com 08:34
Политика
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости 13:40
Космос
Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса
Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос 01 сентября в 11:42
Происшествия
В Приморье тайфун «Майсак» вынес на берег корабль КНДР
В Приморье после тайфуна «Майсак» на берег Находки выбросило корабль.
RT на русском 06:20
Экономика
Дерипаска призвал перестать кормить Москву
Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов.
REGNUM вчера в 09:38
Политика
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово
Президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово, передает РТС.
РБК 16:46
Политика
Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику из-за опасений быть арестованным, заявил, что работает над созданием фондов помощи белорусам, пострадавших из-за своих политических взглядов, два фонда уже созданы в Польше и на Украине.
РИА Новости 16:48
Здоровье
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июле
В первую входят умершие от COVID-19, как основной причины смерти. В эту группу по статистике июля 2020 года занесено 4 863 случаев.
Российская газета 12:48
Происшествия
Главврач курской больницы уволится из-за пациентки, очнувшейся в морге
Как сообщили в администрации Курской области, комитет здравоохранения провел служебную проверку ЦРБ после того, как там очнулась 81-летняя пациентка, которую сочли умершей.
Российская газета 12:35
Шоу-бизнес
Азиза выйдет замуж в платье с драгоценными камнями за 11 млн рублей
Пошивом свадебного платья певицы занимается дизайнер Аника Керимова. На платье Азизы уйдет примерно 60 кг камней Сваровски.
Evo-rus.com 14:16
Общество
Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
У Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новости 04:45
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Болгарию в квалификации Евро-2021
Молодежная сборная России по футболу в квалификации чемпионата Европы для игроков не старше 21 года переиграла команду Болгарии - 2:0.
Российская газета 14:47
Общество
Сторонники Фургала подали заявку на митинг в Хабаровске
В мэрию Хабаровска поступило уведомление о проведении 12 сентября митинга в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске на площади Ленина.
Интерфакс 05:10
Общество
Ураганный ветер во Владивостоке побил рекорд 1969 года
Владивосток побил рекорд 1969 года, сообщила редактор интернет-ресурса "Примпогода" Марина Парфенова. Ветер стал ослабевать после 17 часов.
Экономика сегодня вчера в 10:29
Космос
Астероид размером с небоскрёб упадёт на землю в сентябре
Discover24 вчера в 06:23
Политика
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ
"Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Российская газета 14:08
Футбол
«Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца
RT на русском 15:40
Политика
Помпео считает, что РФ и Китай в создании вакцин от COVID-19 преследуют политические цели
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия и Китай при разработке вакцин от коронавируса нового типа преследуют политические цели.
ТАСС 10:13
Авто
Российский дизайнер создал рендер стильной «Буханки»
Ульяновск, 4 сентября 2020, 14:10 — REGNUM Дизайнер под ником @andrey_davydov_brada создал концепт «Буханки» с футуристичным дизайном.
REGNUM 07:10
Шоу-бизнес
У Александры Бортич и Евгения Савельева родился сын
Актриса Александра Бортич и сын депутата Заксобрания и главы AVS Group Валерия Савельева Евгений стали родителями.
Екатеринбург Онлайн 02 сентября в 04:59
Политика
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
По словам Германии, Франции и Италии, которые выступили против санкций, с Минском нужно поддерживать тесную связь для того, чтобы оперативно оценивать обстановку на границе.
CT news 06:57
Футбол
Футболист «Зенита» Барриос согласился перейти в «Брайтон»
Барриос перешёл в "Зенит" в 2019 году из "Бока Хуниорс". Полузащитник провёл за "сине-бело-голубых" 40 матчей.
Честный рейтинг букмекеров 09:02
Футбол
Месси заявил о продолжении карьеры в «Барселоне»
Известия 15:31