Светлана Тихановская отметила, что ныне действующий президент Александр Лукашенко больше не является представителем Белоруссии. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон вместе с Евросоюзом приступили к работе по защите прав и свобод участников протестов в Белоруссии.

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Политика Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. 326

Космос Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.

Экономика Дерипаска призвал перестать кормить Москву Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. 575

Политика Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово Президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово, передает РТС. 148

Политика Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику из-за опасений быть арестованным, заявил, что работает над созданием фондов помощи белорусам, пострадавших из-за своих политических взглядов, два фонда уже созданы в Польше и на Украине.

Здоровье Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июле В первую входят умершие от COVID-19, как основной причины смерти. В эту группу по статистике июля 2020 года занесено 4 863 случаев. 56

Общество Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой У Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. 1,5K

Футбол Молодежная сборная России обыграла Болгарию в квалификации Евро-2021 Молодежная сборная России по футболу в квалификации чемпионата Европы для игроков не старше 21 года переиграла команду Болгарии - 2:0.

Общество Сторонники Фургала подали заявку на митинг в Хабаровске В мэрию Хабаровска поступило уведомление о проведении 12 сентября митинга в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске на площади Ленина. 71

Политика Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ "Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Политика Помпео считает, что РФ и Китай в создании вакцин от COVID-19 преследуют политические цели Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия и Китай при разработке вакцин от коронавируса нового типа преследуют политические цели.

Политика Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко По словам Германии, Франции и Италии, которые выступили против санкций, с Минском нужно поддерживать тесную связь для того, чтобы оперативно оценивать обстановку на границе. 434