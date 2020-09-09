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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская обратилась к россиянам

После выборов на высший государственный пост Тихановская в целях безопасности выехала в Литву. В среду она разместила в своем Telegram-канале очередное видеообращение, на этот раз оно ориентировано на россиян.В источнике
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РИА Новости

Тихановская обратилась к россиянам

РИА Новости02:36
Lenta.ru

Тихановская обратилась к россиянам

Lenta.ru02:33
URA.Ru

Тихановская обратилась к россиянам

URA.Ru02:29
Эхо Москвы

Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

Эхо Москвы02:32
ТАСС

Тихановская записала видеообращение «К России»

ТАСС02:33
РБК

Тихановская обратилась к россиянам фразой «не поддавайтесь влиянию лжи»

РБК02:17
Дождь

«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

Дождь02:10

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале
Газета.Ruвчера в 13:48
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

«Импортная вакцина будет доступна в России предположительно не ранее конца октября — первой декады ноября», — сказал РБК Миронович, не пояснив, какая именно зарубежная вакцина от гриппа будет доступна.
РБК00:00
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
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Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБКвчера в 09:35
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В Госдуме предложили компенсировать россиянам недополученные пенсии

Группа депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект, предлагающий компенсировать россиянам недополученные по ошибке пенсии путем доначисления им пени.
Lenta.ru23:12
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