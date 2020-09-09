Тихановская обратилась к россиянам
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После выборов на высший государственный пост Тихановская в целях безопасности выехала в Литву. В среду она разместила в своем Telegram-канале очередное видеообращение, на этот раз оно ориентировано на россиян.В источнике
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