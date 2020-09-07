Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Anews
Anews

Тихановская обвинила в похищении Колесниковой власти Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что похищение Марии Колесниковой провернули власти страны. Ранее члена Координационного совета оппозиции затолкали в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой

RT на русскомвчера в 07:58
РБК

Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

РБКвчера в 07:17
РИА Новости

Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой

РИА Новостивчера в 06:59
Интерфакс

Тихановская назвала террором похищение лидеров оппозиции

Интерфаксвчера в 07:06
Газета.Ru

Тихановская считает власти Белоруссии причастными к исчезновению Колесниковой

Газета.Ruвчера в 06:52
Московский Комсомолец

Светлана Тихановская прокомментировала возможное похищение Колесниковой

Московский Комсомолецвчера в 06:40
ТАСС

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

ТАССвчера в 06:30
КП - Беларусь

Тихановская про возможное похищение Колесниковой: «Это попытка сорвать работу Координационного совета»

КП - Беларусьвчера в 06:42

Об очагах коронавируса в медорганизациях сообщила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости решить проблему недостаточно эффективной работы эпидемиологов, которые должны предупреждать распространение коронавируса в больницах и социальных учреждениях.
Live24вчера в 09:54
7

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
65