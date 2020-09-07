Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что похищение Марии Колесниковой провернули власти страны. Ранее члена Координационного совета оппозиции затолкали в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении.