Тихановская обвинила в похищении Колесниковой власти Белоруссии
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что похищение Марии Колесниковой провернули власти страны. Ранее члена Координационного совета оппозиции затолкали в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении.В источнике
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