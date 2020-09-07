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Anews
Anews

Тихановская обвинила в похищении Колесниковой власти Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что похищение Марии Колесниковой провернули власти страны. Ранее члена Координационного совета оппозиции затолкали в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении.В источнике
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РИА Новости

Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой

РИА Новости06:59
РБК

Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

РБК07:17
Интерфакс

Тихановская назвала террором похищение лидеров оппозиции

Интерфакс07:06
RT на русском

Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой

RT на русском07:58
Газета.Ru

Тихановская считает власти Белоруссии причастными к исчезновению Колесниковой

Газета.Ru06:52
Московский Комсомолец

Светлана Тихановская прокомментировала возможное похищение Колесниковой

Московский Комсомолец06:40
ТАСС

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

ТАСС06:30
КП - Беларусь

Тихановская про возможное похищение Колесниковой: «Это попытка сорвать работу Координационного совета»

КП - Беларусь06:42

Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИ10:29

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК09:35
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Еще один матч ФНЛ с участием брянского «Динамо» отменен из-за COVID

Матч восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком" отменен из-за вспышки коронавируса в брянской команде, сообщается на официальном сайте ФНЛ.
РИА Новости08:46
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Двигатели для российских Су-27 названы одними из лучших в мире

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф для российских истребителей Су-27 в режиме форсажа может развить максимальную тягу 122,5 кН. А вот двигатель АЛ-41Ф1С истребителя Су-35 имеет управляемый вектор тяги и способен развивать ее до 142,2 кН.
Народные новостивчера в 11:00
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