Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Anews
Anews

Тихановская обвинила в похищении Колесниковой власти Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что похищение Марии Колесниковой провернули власти страны. Ранее члена Координационного совета оппозиции затолкали в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой

RT на русском07:58
РБК

Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

РБК07:17
Газета.Ru

Тихановская считает власти Белоруссии причастными к исчезновению Колесниковой

Газета.Ru06:52
РИА Новости

Тихановская обвинила белорусские власти в исчезновении Колесниковой

РИА Новости06:59
Интерфакс

Тихановская назвала террором похищение лидеров оппозиции

Интерфакс07:06
Московский Комсомолец

Светлана Тихановская прокомментировала возможное похищение Колесниковой

Московский Комсомолец06:40
ТАСС

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

ТАСС06:30
КП - Беларусь

Тихановская про возможное похищение Колесниковой: «Это попытка сорвать работу Координационного совета»

КП - Беларусь06:42

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
RT на русском12:09
256

В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:29
1K

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
632

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
9

Прекращено дело против зарезавшей отчима ножом пермской школьницы

В Перми Следственный комитет принял решение прекратить уголовное преследование 16-летней школьницы по статьям «Убийство» и «Убийство при превышении пределов обороны», которая зарезала ножом своего отчима.
Московский Комсомолец11:39
1

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
324

Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
3,4K

Джонсон и Макрон обсудили ситуацию по делу отравления Навального

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макарон провели беседу по телефону, в рамках которой обсудили ситуацию с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального.
News.ru11:30
2

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
143

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
4,3K