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ТАСС
ТАСС

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. По мнению политика, таким образом руководство страны пытается сорвать работу оппозиционных структур.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой

RT на русском07:58
Московский Комсомолец

Светлана Тихановская прокомментировала возможное похищение Колесниковой

Московский Комсомолец06:40
Интерфакс

Тихановская назвала террором похищение лидеров оппозиции

Интерфакс07:06
РИА Новости

Тихановская назвала причастных к исчезновению оппозиционеров

РИА Новости06:59
Газета.Ru

Тихановская считает власти Белоруссии причастными к исчезновению Колесниковой

Газета.Ru06:52
РБК

Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

РБК07:17
ТАСС

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

ТАСС06:30
КП - Беларусь

Тихановская про возможное похищение Колесниковой: «Это попытка сорвать работу Координационного совета»

КП - Беларусь06:42

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Глава дипломатии ЕС призвал Минск прекратить «запугивание граждан»

Государственные органы Белоруссии должны прекратить запугивать собственных граждан, заявил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель 7 сентября в Twitter.
ИА Красная Весна08:20

Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Нью-Дели, 7 сентября 2020, 08:37 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки возросло более чем на 90 тыс. и превысило 4,204 млн, в результате чего страна вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
REGNUM01:37
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В санкционный список ЕС войдет 31 официальное лицо Белоруссии

Европейский Союз намерен к середине сентября ввести персональные санкции в отношении 31 высокопоставленного государственного служащего Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах и нарушения прав человека, сообщает Reuters.
РАПСИ06:10
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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