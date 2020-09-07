Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. По мнению политика, таким образом руководство страны пытается сорвать работу оппозиционных структур.В источнике
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