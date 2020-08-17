Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
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В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.В источнике
С чего всё началось
Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовано
на YouTube-канале «Страна для жизни».
Подробнее о событии
Тихановская записала новое видеообращение: «Я готова стать национальным лидером»
Комсомольская правда01:27