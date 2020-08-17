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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.В источнике
С чего всё началось
Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовано
 на YouTube-канале «Страна для жизни».
РБК01:41
Подробнее о событии
ТАСС

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

ТАСС01:43
RT на русском

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

RT на русском02:23
Интерфакс

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Интерфакс02:21
РИА Новости

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

РИА Новости04:23
РБК

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

РБК01:41
Комсомольская правда

Тихановская записала новое видеообращение: «Я готова стать национальным лидером»

Комсомольская правда01:27
Lenta.ru

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

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«Я готова стать национальным лидером»: Тихановская записала новое видеообращение

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