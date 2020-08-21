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РБК
РБК

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.В источнике
С чего всё началось
«Я не планирую сама», – заявила Тихановская в интервью телеканалу «Белсат
» в ответ на вопрос о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Белоруссии, передает ТАСС.
Взгляд.рувчера в 16:37
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РИА Новости

Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:55
ТАСС

Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 16:22
RT на русском

Тихановская не намерена баллотироваться в случае новых выборов

RT на русскомвчера в 16:30
Коммерсантъ

Тихановская отказалась баллотироваться в случае новых выборов в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 16:28
РБК

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

РБКвчера в 16:47
Комсомольская правда

Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Беларуси

Комсомольская правдавчера в 16:18
Известия

Тихановская отказалась выдвигать свою кандидатуру в случае новых выборов

Известиявчера в 16:04

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русскомвчера в 11:44

Концентрация озона в нижних слоях атмосферы резко выросла за последние 20 лет - ученые

Экологи выяснили, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы над крупнейшими городами Индии, Малайзии и Индонезии, а также мегаполисами в других регионах Земли за последние два десятка лет выросла почти в два раза.
ТАСС Наука вчера в 14:00

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

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Газета.Ruвчера в 06:06
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Плавающий танк «Спрут-СДМ1» вышел на госиспытания

Москва, 21 августа 2020, 16:38 — REGNUM Единственный в мире плавающий танк «Спрут-СДМ1», вооруженный полноценным танковым 125-мм орудием, отправлен на госиспытания, которые завершатся в 2022 году, сообщает 21 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».
REGNUMвчера в 09:38
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