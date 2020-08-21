Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов
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Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.В источнике
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Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Беларуси
Комсомольская правдавчера в 16:18