Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:55
Известия

Тихановская отказалась выдвигать свою кандидатуру в случае новых выборов

Известиявчера в 16:04
RT на русском

Тихановская не намерена баллотироваться в случае новых выборов

RT на русскомвчера в 16:30
Коммерсантъ

Тихановская отказалась баллотироваться в случае новых выборов в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 16:28
ТАСС

Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии

ТАССвчера в 16:22
Комсомольская правда

Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Беларуси

Комсомольская правдавчера в 16:18
РБК

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

РБКвчера в 16:47

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
41

Врач Навального Анастасия Васильева не верит диагнозу омских врачей

Лечащий врач политика Алексея Навального, лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева не поверила омским врачам, заявившим, что у политика «нарушение обмена веществ» предположительно на фоне снижения уровня сахара в крови.
Росбалтвчера в 07:51
4

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАССвчера в 20:04
115

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру20 августа в 02:29
7