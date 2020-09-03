Политика
CT newsТихановская отказалась признавать любые подписанные Лукашенко соглашения
Светлана Тихановская считает, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко теряет право на легитимность любых соглашений, принимаемых им или его правительством.
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Тихановская усомнилась, что соглашения, которые подпишет Лукашенко, будут признаны
Московский Комсомолец12:35
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NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт
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Общество
Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
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Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
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Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
RT на русском 10:17
Происшествия
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ
Ураганный ветер, который принес во Владивосток тайфун "Майсак", оторвал от причала плавучий док, принадлежащий судостроительному предприятию АО "Восточная верфь".
Российская газета 03:15
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Мэра Биробиджана госпитализировали с коронавирусом
Мэр Биробиджана (Еврейский автономный округ) Александр Головатый был доставлен в инфекционное отделение больницы с диагнозом коронавирусная инфекция.
Известия 19:43
Авто
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Инженеры компании Rolls-Royce Motor Cars представили обновленную версию модели бизнес-класса с кодовым именем Ghost.
CT news вчера в 10:55
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Общество
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Правительство России не поддержало законопроект об отмене транспортного налога, разработанный депутатами ЛДПР.
Известия 11:10
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Глава Минобрнауки объяснил правила по ношению масок в вузах
Глава Минобрнауки Валерий Фальков разъяснил требования по ношению защитных масок в вузах. Об этом он рассказал в эфире "России 1".
Газета.Ru 15:44
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Литва — Казахстан: ставка на гостей
Предлагаем прогноз на матч Лиги Нации, в котором 4 сентября Литва принимает Казахстан.
Все про Спорт ру 19:28
Происшествия
Жительницу немецкого Золингена подозревают в убийстве пятерых ее детей
Мать погибших детей пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа вместе с 11-летним сыном.
Вести.Ru 18:52
Общество
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами.
Известия 10:26
Политика
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новости 16:00
Футбол
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
BFM.ru 17:12
Общество
Второй супертайфун движется к Приморью
Пока тайфун «Майсак» ураганом прошелся по югу Приморья, другой тропический вихрь - «Хайшен» - достиг в среду 3 сентября стадии тайфуна, сообщает портал «Примпогода».
КП - Владивосток 18:18
Футбол
Месси может остаться в «Барселоне» до истечения контракта
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В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИА 06:41
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Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Президент Сербии Александр Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава МИД Ивица Дачич.
РИА Новости 15:17
Армия и оружие
Американские войска в Сирии предприняли атаку против российских военных
Если бы США вывели свои войска из Сирии, «русские заполнили бы пустоту», и мы оказались бы в более слабом положении.
Avia.pro 11:12
Авто
Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV
Недавно чешский автопроизводитель представил в Праге свой первый серийный электрокроссовер Skoda Enyaq iV.
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал слухи о его уходе из команды.
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Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья.
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Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола решил выпустить новую версию фильма "Крестный отец 3". Об этом сообщает The Film Stage.
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Как сообщает DW, не все немецкие политики считают, что отказом от реализации проекта "Северный поток -2" можно улучшить демократию в Российской Федерации.
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Футбол
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Сборная Германии по футболу дома сыграла вничью с командой Испании во встрече первого тура группового этапа Лиги Наций.
ТАСС Спорт 16:50
Общество
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Речь идет о специалистах, которые работают в сферах, которые считаются социально или экономически значимыми для страны.
Evo-rus.com 06:28
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Мексика может начать испытания российской вакцины от коронавируса в октябре
Клинические исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Мексике в октябре текущего года.
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