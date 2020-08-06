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Известия
Известия

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила запланированный на вечер четверга митинг в Минске. Об этом в четверг, 6 августа, заявила пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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Собеседниквчера в 08:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

Эхо Москвывчера в 14:01
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новостивчера в 08:09
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАССвчера в 08:22
Известия

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Известиявчера в 08:20
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русскомвчера в 08:15
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБКвчера в 08:27
Коммерсантъ

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Коммерсантъвчера в 08:00
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусьвчера в 10:32

Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвывчера в 05:40

У Путина остался последний шанс – Хазин

Россия всё ещё может пойти по пути модернизации и отказаться от либеральной модели своего существования, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ruвчера в 19:15
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02

Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT newsвчера в 09:41
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
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Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска

Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска.
Московский Комсомолецвчера в 03:07
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